اعتراضا على إدارة عصام خليل .. أيمن أبوالعلا يستقيل من المصريين الأحرار

وقال أبوالعلا، فى بيان له، اليوم الإثنين: "إدارة عصام خليل تسببت فى إضعاف وإغراق حزب كان له شأن سياسى كبير نتيجة جهد سنوات من أعضاء الحزب فى جميع المحافظات، وعصام خليل ينتحر سياسيا بدون مبرر".
وأضاف أن سلسلة من الأخطاء ارتكبها عصام خليل، خلال إدارته للحزب، منها التخلص من الأعضاء الداعمين للحزب للاستئثار بالسلطة، وتقليص أعداد الهيئة البرلمانية الحزب من 64 نائبًا لـ9 نواب، وغلق كثير من المقرات مما أثر على نشاط الحزب فى الشارع، بل تحول من حزب المصريين الأحرار، إلى حزب عصام خليل ومن حوله، وهو ما يتعارض مع المبدأ الديمقراطى الذى نشأ الحزب على أساسه.
وأشار إلى أن عصام خليل، رفض دخول القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ زعما منه باعتراضات تخص عدد المقاعد، وهو أمر غير حقيقى، وفصل الأعضاء الذين دخلوا انتخابات مجلس الشيوخ تعسفيا بعدما رفض تشكيل لجنة للتنسيق مع القوى السياسية الأخرى بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، كما رفض الاستماع لأعضاء الهيئة البرلمانية والمكتب السياسى.
واختتم البيان قائلاً: "شاركت فى المصريين الأحرار، إيمانًا بالأيدولوچية التى بنينا الحزب معا متمسكين بها، ولكن ما يحدث الآن هو هدم للحزب بفعل فاعل، وهدم للكيان الذى مارسنا فيه عمل سياسى نظيف فى الماضى، وهو ما لا يتسق مع مبادئى فى العمل السياسى".
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