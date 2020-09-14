صور .. مديرية أمن الأقصر تقدم مساعدات عاجلة لـ السيدة المكبلة

قدمت مديرية أمن الأقصر، اليوم الاثنين، مساعدات عاجلة للسيدة "مسعودة.م.خ" مقيمة بعزبة أبوقليعى بمركز، والتى تعانى من هزة نفسية دفعت أسرتها إلى تكبيلها بالسلاسل الحديدية فى منزل أشبه بالمهجور.





وفور تداول أزمة السيدة المريضة والتى عُرفت إعلاميّا باسم "السيدة المُكبلة"، وجه اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، بضرورة تقديم مساعدات وبصورة عاجلة للسيدة، ليزور فريق من قيادات إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية بقيادة الرائد أحمد عاصم، مدير الإدارة، والنقيب أحمد علاء، منزل السيدة ومنحها المساعدات، واصطحابها بمعاونة عدد من جيرانها إلى مستشفى أرمنت الجديد لاخضاعها لفحص طبى شامل للتأكد من سلامتها، وعدم إصابتها بأمراض عضوية.

كما وجه مدير الأمن، بضرورة متابعة حالة السيدة من فترة لأخرى للتأكد من حصولها على الأدوية اللازمة والمصدق عليها من جانب طبيبها المعالج لكونها تعانى مرضًا نفسيًا أفقدها السيطرة على تصرفاتها.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتعليمات اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، بضرورة تقديم الدعم للمواطنين والعمل على مساعدتهم بشتى الصور.

وكانت وسائل إعلامية تداولت أزمة السيدة، والتى كانت تعانى من اهتزاز نفسى اضطر أسرتها لتكبيلها بالسلاسل الحديدية فى منزل مهجور، خشية الفرار من المنزل بسبب ما تعانيه من مرض عقلى يفقدها السيطرة على تصرفاتها.