شاهد .. استمرار فتح باب التقدم لأكاديمية الشرطة لخريجى الحقوق

واستحدثت أكاديمية الشرطة قبول التحاق خريجى كلية الحقوق، وقدمت لهم فرصة الحصول على درجة الماجستير فى الحقوق، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، لعقد دبلومات فى القانون العام والقانون الخاص تحت إشراف أفضل الأساتذة.

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