الوزراء تطالب المواطنين بالإبلاغ عن مسئولى الأحياء الفاسدين 

طالب المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين التقدم ببلاغ ضد كل مسئول فى الحى التابع له، فى حالة ارتكابه مخالفة أو ممارسة الفساد والسماح بالبناء المخالف وهذا جزء من الدور المجتمعي لمساعدة الحكومة للاقتصاص من الفاسدين.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الاعلامي سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن هناك بعض مسئولى الأحياء متواجدين حاليا فى السجون تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضدهم لارتكابهم بعض المخالفات، والبعض الثاني تجرى محاكمته حاليا، والبعض الأخر لم يتهمه أحد بارتكاب أى وقائع فساد أو تلقى رشوة، ولذلك يجب على المواطن تحريك دعوى قضائية ضد أى مسئول فاسد.

وأوضح أن عودة الشيشة بالمقاهى لم تجرى دراستها فطالما أن فيروس كورونا موجود ولم يتم الكشف عن دواء له فلن تعود مرة أخرى.