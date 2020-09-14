انتهاء الموجة الـ 16 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة غدا

تنتهي الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة الحالات التى لم تثبت جدية في استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين غدا الثلاثاء.

وأشار آخر تقرير للجنة استرداد أراضي الدولة، إلى نجاح الموجة 16 فى استرداد نحو 3.7 مليون متر مربع أراضى بناء، ونحو 211 ألف فدان أراضي زراعية.

وأكد التقرير أن موجات الإزالة لا تستهدف واضعى اليد الذين ثبتت جديتهم والتزامهم بالتقنين، وإنما تستهدف مافيا الأراضى التى تصر على الاستيلاء على حق الشعب.

وأشار إلى أن الحصر لأراضى طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعدٍ على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقى نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.

وكشف التقرير أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 آلاف طلب فى لجان التسعير و3 آلاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة به و5 آلاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانونى للتقنين للبدء فى إصدار العقود.