نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة تذكارية بالمتحف المصري لأول فوج سياحي يصل مصر بعد كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المتحف المصري في التحرير اليوم الاثنين أول فوج سياحي قادم من فرنسا، وذلك بعد حوالي ١٤ يومًا من استئناف مصر لحركة السياحة الخارجية الثقافية.

واستمتع الفوج السياحي بجولة بين روائع المتحف المصري وأجنحته المختلفة وخصيصًا جناح الملك توت عنخ آمون وجناح يويا وثويا.

وفي نهاية الجولة حرص الوفد على التقاط صورة تذكارية تظهر واجهة المتخف في خلفيتها حيث وصفه السائحون بأيقونة متاحف العالم.

وقد بدأت جولة الوفد صباح اليوم بمنطقة آثار سقارة، وأعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم بمصر.

وأضافوا أن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعنما تضمنه هذه التوابيت، ثم توجه الفوج لزيارة منطقة دهشور الأثرية.