بالفيديو “الحكومة” نترقب الموجة الثانية لكورونا وبدء فتح قاعات الأفراح الإثنين القادم وتنفي تأجيل الدراسة

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محمد سياف - ابو ظبي - بدأت الموجة الثانية لكورونا في العديد من الدول الأخرى، وسط ترقب وجاهزية مصرية لها، كان هذا ما أكده اليوم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد خلال لقاء هاتفي له مع الإعلامي تامر أمين.

“الحكومة” نترقب الموجة الثانية لكورونا

وأضاف سعد أن بعض الدول تواجه الموجه الثانية الآن مثل الأردن وإسرائيل، وهذا الأمر جعل الحكومة المصرية تستعد استعداداً كاملاً لها مع عدم الفتح بشكل كامل.

وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن مصر تترقب الموجة الثانية لكورونا، مضيفاً أنه سوف يتم فتح قاعات الأفراح بداية من يوم الإثنين القادم 21 سبتمبر، وبنسبة إشغال 50% فقط، كما أن الفتح لن يكون إلا للقاعات المكشوفة فقط.

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كما رد متحدث مجلس الوزراء على الأنباء التي تردد بتأجيل الدراسة بسبب موجة كورونا الثانية، مؤكداً أن الدراسة في موعدها كما هي ولم يتم مناقشة هذا الموضوع من الأساس.

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