رئيس المصريين الأحرار: الحزب مشارك فى القائمة الوطنية وهدفنا خدمة مصر

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب مشارك فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وسيخوض على الدوائر الفردية، ولديه كوادر وكفاءات سيدفع بها للترشح من خلال برامج ورؤى وللمواطن حق الاختيار.





وأضاف خليل، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن النائب طارق السيد، حصل على خطاب ترشحه عن الحزب بالقائمة الوطنية لقطاع غرب، مضيفًا: "اعتدنا ألا نرد الإساءة أو التجاوزات، بينما نشكر الدكتور أيمن أبوالعلا، ونسأل لماذا لم يستقيل قبل عام طالما يرى أننا لسنا نظام غير مؤسسى على خلاف الواقع". وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أنه رغم إعطائه صلاحية القرارات من خلال لائحة النظام الأساسى للحزب إلا أنه فضل طرح الأمر الخاص بالانتخابات كاملاً أمام الهيئة العليا، والتى أجمعت على المشاركة فى القائمة الوطنية والدوائر الفردية، مضيفًا: "هدفنا الأول خدمة مصر، ولا مجال للجدال أو السجال فى ظل الظروف الراهنة حفاظا على الدولة المصرية". ودعا جموع المصريين للخروج واختيار ممثليهم بالبرلمان، معلقًا: "نرحب بأى ممثل للشعب طالما حضر بإرادة الشعب".

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