صور .. جولة داخل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

تم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بين حكومتى مصر واليابان فى مارس 2009، حيث بدأت الدراسة فى مرحلة الدراسات العليا فى ثمانية برامج هندسية فى فبراير 2010، وقد تخرج قرابة الـ 263 طالب ماجستير ودكتوراه من الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس فى الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

تعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج اليابانى فى "التعلم النشط المبنى على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمى والتطبيق العملى ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتقدم الجامعة لطلابها وأساتذتها والعاملين بها مناخًا مميزًا يساعد على التعلم والبحث والابتكار، بالإضافة الى ممارسة الأنشطة الرياضية المتعددة فى ظل وجود مدربين مؤهلين لتحفيز الطلاب (بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا) على الاستمتاع بالرياضة المختلفة، ويمتد ذلك إلى الأنشطة الثقافية المتعددة، والتى يقدمها مركز الفنون الحرة والثقافة بالجامعة؛ مما يتيح تنوع الجرعة الثقافية اللازمة لبناء شخصية سوية مفيدة للوطن.

كذلك توفر الجامعة لمنتسبيها حرمًا جامعيًّا وإسكانًا مميزًا، وتمتلك الجامعة معامل فى كل تخصصاتها متوافقة مع معايير كبرى الجامعات اليابانية، بالإضافة الى تميز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المصريين واليابانيين، وحصول العديد منهم على جوائز دولية ومحلية.

تساهم الجامعات اليابانية الشريكة للجامعة المصرية اليابانية فى تقديم نحو مائة 100 أستاذ زائر على مدار العام الأكاديمى، بواقع 1400 يوم عمل سنويًّا؛ بالإضافة إلى عشرة خبراء دائمى العمل بالجامعة، حيث تعتبر الجامعة نموذجًا ومثالًا يحتذى به فى التعليم الدولى.

تم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة فى مدينة برج العرب الجديدة فى 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية فى 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ هذا وتبلغ نسب التنفيذ فى كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وقد بدأت الدراسة بالفعل فى الحرم الرئيسى للجامعة فى سبتمبر 2019.

وجاء الهدف من إنشاء الجماعة، لخدمة التنمية البشرية فى مصر والمنطقة العربية وإفريقيا، وجذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًّا، واستخدام إمكانات هذه الشركات فى التدريب ونقل التكنولوجيات الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

وتقوم سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج اليبانى فى "التعليم الابتكارى" المعتمد على البحث العلمى والتطبيق العملى ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

البرامج الدراسية المتاحة:

(1) كلية الهندسة:

هندسة الإليكترونيات والاتصالات.

هندسة وعلوم الحاسب.

هندسة القوى الكهربائية.

الهندسة الصناعية والتصنيع.

هندسة الميكاترونيات.

هندسة وعلوم المواد.

الهندسة الطبية الحيوية.

انترنت الأشياء.

النظم المدمجة.

علم الأعصاب الحسابى والروبوتات الإدراكية والمحاكاة.

أمن المعلومات السيبراني.

هندسة الحوسبة الكمية.

الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.

هندسة مصادر الطاقة.

(2) كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات:

المحاسبة ونظم المعلومات.

إدارة الموارد البشرية.

برنامج إدارة الأعمال MBA.

(3) معهد العلوم الأساسية والتطبيقية للدراسات العليا:

علوم النانو.

بيوتكنولوجى.

الرياضيات الحسابية والتطبيقية.

مواد الطاقة.

(4) برامج مهنية:

☆ الحفاظ على التراث (دبلوم، ماجستير).

(1) برامج مهنية:

دراسات المحافظة على التراث.

ريادة الأعمال والابتكار.

الاستثمار والإدارة المالية.

التسويق وإدارة الأعمال الدولية.

(2) التصنيع الدوائى.

(3) كلية الهندسة:

الطاقة لصناعة النفط والغاز.

المدن والمبانى المستدامة الخضراء.

هندسة العمليات الكيميائية.

الفيزياء النووية والتكنولوجيا والكيمياء الخضراء.

تكنولوجيا التصنيع المستدامة.

تكنولوجيا التصنيع الغذائى.

طباعة الجرافين لاستخدامات الطاقة والإلكترونيات.

وقد بدأت الجامعة فى قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ عام 2016 حيث تم تخريج حتى الآن ما يزيد على 15 من الحاصلين على درجات الماجستير و5 من الحاصلين على درجة الدكتوراه فى المجالات الهندسية المختلفة التى تقدمها الجامعة.

وحاليًا يوجد بالجامعة 15 دارسًا من 6 دول إفريقية؛ علما بأن الجامعة سوف تستقبل أكثر من 150 طالب دارسات عليا من جميع الدول الإفريقية خلال الثلاث سنوات القادمة (2020-2023) وفقا لما اتفق عليه الزعيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو أبى، خلال مؤتمر التيكاد السابع فى أغسطس الماضى.

وتقدم الجامعة خدمات داعمة للطلاب من خلال وحدة تدريب الصناعة، وتقوم بمهمة تقديم البرامج التدريبية للشركات والمصانع.