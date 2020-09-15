نشر موقع دوت الخليج عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.. المشير حفتر يستقبل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي المشير حفتر يستقبل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي استقبل المشير خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، والذى يرافقه عدد من أعضاء اللجنة. موظف يذبح نفسه بحلوان لم يجد عامل وسيلة للتخلص من حياته سوى قيامه بـ ذبح نفسه بآلة حادة داخل شقته بكفر العلو بحلوان ، بعد أن وسوس له الشيطان بالتخلص من حياته. الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة عطل الاتحاد السكندري، احتفالية النادي الأهلي بالفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 42، بعدما فرض التعادل السلبي على مجريات المباراة المثيرة بين الفريقين التى جمعتهما على استاد برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم. إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ كورونا أعلنت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم إصابتها بفيروس كورونا المستجد. أيمن أبو العلا يستقيل من حزب المصريين الأحرار.. ويؤكد: عصام خليل ينتحر سياسيا أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استقالته من الحزب، اعتراضا علي سوء إدارة الدكتور عصام خليل للحزب خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في إضعاف بل إغراق حزب كان له شأن سياسي كبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار: الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42 .. وحفتر يستقبل وفدا مصريا رفيع المستوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.