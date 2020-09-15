نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

هنأت الفنانة راندا البحيري الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده الـ42. احتفل الفنان أحمد زاهر بوصوله لـ 3 ملايين متابع عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديد عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. تذكر الفنان خالد النبوي والدته بكلمات مؤثرة في ذكرى رحيلها التانية. نشر عمرو دياب صورا من حفلة بالسعودية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. عمرو دياب في السعودية.. خالد النبوي يتذكر والدته بكلمات مبكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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