انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 14 سبتمبر والإجمالي يسجل 101177 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صدر منذ قليل تقرير وزارة الصحة والسكان المصرية حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 11 سبتمبر، وذلك وسط انخفاض ملحوظ بالإصابات والوفيات، وارتفاع حالات الشفاء.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 14 سبتمبر

ووفق تقرير الصحة اليوم فقد خرج من مستشفيات العزل 808 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي حالات الشفاء حتى الآن إلى 84969 حالة، وأكدت الصحة على أن كل الحالات المذكورة قد خرجت من مستشفيات العزل بعد شفاؤها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم لـ 168 حالة، ووصل إجمالي الحالات المصابة وحتى اليوم إلى 101177 حالة.

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وأضافت وزارة الصحة أن أعداد الوفيات اليوم الإثنين 14 سبتمبر بلغت 13 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي الوفيات حتى اليوم لـ5661 حالة.

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