تركي آل الشيخ: براجع قراراتي عشرات المرات قبل اتخاذها.. شاهد

ووجه اللاعب مؤمن زكريا، الشكر، للمستشار تركي آل الشيخ؛ بعد تخصيصه مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية؛ لاستكمال علاجه في أمريكا .
وقال مؤمن زكريا: "( مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله).. أتوجه بالشكر للأخ والصديق، معالي المستشار تركي آل الشيخ؛ لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي، وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية، لاستكمال علاجي بأمريكا".
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