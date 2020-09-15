انت الان تتابع تفاصيل خبر التموين تصدر قرار وزاري بشأن السلع المنصرفة للمواطنين على البطاقة التموينية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تسعي وزارة التموين والتجارة والداخلية إلى توفير احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع عن طريق تنويع السلع المنصرفة للمواطنين على البطاقات التموينية، ومن السلع التي تم إدخالها مؤخراً على البطاقات التموينية هي الكمامات القطنية ذات المواصفات العالية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المواطنين، حيث هناك توقعات مؤكدة بأن هناك موجه ثانية من موجات كورونا وستكون أشد وأعلي من الموجه الأولي خاصة في فصل الشتاء.

وحتى يكون هناك استعداد دائم لدي المواطنين لمواجهة وباء كورونا، فقد قامت وزارة التموين بطرح كمامات قطنية على البطاقات التموينية بأسعار تناسب جميع المواطنين، ولن يدفع المواطن فيها أية مبالغ عند شراؤها حيث سيتم خصم قيمتها من الحصة التموينية المقررة له.

التموين تتخذ قرار بصرف الكمامة القماشية إجبارياً على كل بطاقة تموينية تضم 3 أفراد:-

أصبح ارتداء الكمامة إجبارياً لجميع المواطنين في مصر سواء في الشارع أو أماكن العمل سواء بالمدارس والجامعات والبنوك وغيرها من القطاعات المختلفة، ويتم توقيع غرامه على من لا يقوم بارتدائها قدرها 4000 جنيه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولكي يكون لدى المواطن وافراً من الكمامات القماشية فقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي القرار رقم 41 لسنة 2020 بشأن صرف كمامة واحدة على الأقل إجبارياً للبطاقات التموينية التي تتضمن ثلاثة أفراد فأكثر.

ويمكن معرفة تفاصيل قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحي كما يلي:-