الجمعة .. وزير الأوقاف يفتتح مسجدين فى محافظة البحر الأحمر

يفتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، مسجدين فى المحافظة، الجمعة المقبلة، فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 71 مسجدا من تنفيد الوزارة فى اليوم نفسه الجمعة.





وذكر بيان لوزارة الأوقاف، أنه سيجرى فرش سبعة مساجد بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب توزيع طنين من لحوم صكوك أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر، بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة دعم التعاون فى المشروعات المشتركة.

واعتمد الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة، فى وقت سابق مبلغ (48,953,200) جنيه، من موازنة الوزارة لعام 2020 /2021م، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) فى الربع الأول من العام المالى الحالى.

وأكد جمعة، أن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام فى نظافتها، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما فى وسعهم لذلك، هو من باب تعظيم شعائر الله، "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ".

وأضاف جمعة: "ونؤكد أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فجدد النية، وحول الوظيفة إلى رسالة، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود، ولا تدخر جهدا ولا وسعا، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرا عظيما تحفه البركة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة، فإن التقصير فى المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين فى ذلك من المكلفين به، ومن ثمة وجب التفانى فى العمل من كل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته".

واختتم وزير الأوقاف: "وعلى كل عمار بيوت الله (عز وجل) وقاصديها تعظيم حرمات الله عز وجل فيها، فندخلها فى سكينة ووقار، ونحافظ على نظافتها، ونسهم فى ذلك ما استطعنا، ونأتيها فى أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا، استجابة لقول الله عز وجل: يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".