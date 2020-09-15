شاهد .. أحمد كريمة : الجن لا يتزوج من الإنسان.. ولا علاقة له بحرائق المنازل

ووصف الشيخ أحمد كريمة خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصرى، من يحاولون إقناع الناس بذلك بأنهم "عصابات يبتزون الناس ويروجون شائعات بينهم من أجل مصالحهم، وأخذ الأموال منهم".
وفسر الشيخ اندلاع الحرائق فى القرى من تلقاء نفسها بأن ذلك قد يكون ناتجًا عن تفاعل بين السماد العضوى المتراكم وبين الحطب أو البوص، مؤكدًا أنه عاين ذلك بنفسه خلال فترة معيشته فى الأرياف.
كما نفى "كريمة" فكرة زواج الإنسان من الجن، مؤكدًا أن الإمام مالك كذب هذه الخرافة من قبل.
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