فيديو .. فتح 20 منفذا لاستيعاب المتقدمين بطلبات التصالح فى المرج

وقال اللواء إبراهيم عوض، خلال مداخلة له مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه تم مد ساعات عمل المسؤولين بالحى، إلى الثامنة مساءً بشكل يومى طوال الأسبوع ودون إجازات حتى يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أنه تم توزيع مهام تلقى طلبات التصالح على أربعة أماكن إضافية غير مبنى الحى، وهو ما من شأنه عدم تكرار مشهد تكدس المواطنين الراغبين فى التصالح.

وأكد أن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، يمر بنفسه على يوميًا على جميع لمراكز التكنولوجية لمتابعة تطبيق الإجراءات.