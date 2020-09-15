عاجل : فيديو .. السجن المؤبد ينتظر أحمد حسن وزينب بسبب ترهيب ابنتيهما

أوضح رئيس خط نجدة الطفل، صبرى عثمان، العقوبة القانونية التى قد تنتظر الـ "يوتيوبر" زينب وزوجها أحمد حسن، على خلفية نشرهما فيديو يسيئان فيه استغلال ابنتيهما الرضيعة لحصد نسب مشاهدات عالية عبر موقع يوتيوب.





وقال صبرى عثمان، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه مساء يوم 13 سبتمبر تلقى خط نجدة الطفل، بلاغًا بشأن مقطع فيديو تظهر فيه "زينب" وقد غيرت لون وجهها بدهان أسود لمحاولة إخافة ابنتها تحت مسمى "مقلب".

وأوضح أن هذه المرة تختلف عن الحادثة السابقة فى شهر أغسطس من العام الماضى، والتى تم حفظ المحضر فيها، مرجحًا أن يكون وراء الأمر أمراض نفسية.

وأضاف أن الأمر أحيل للنائب العام وجرى فتح تحقيق فى هذا الأمر، وتم الانتقال إلى العنوان المتواجد فيه المتهمان ولكنهما لم يكونا متواجدين، وهناك حديث أنهما خارج مصر، مشيرًا إلى أن أحمد حسن وزينب، يواجهان اتهامين أولهما استغلال طفل وعقوبته خمس سنوات، والآخر الاتجار بالطفل وتصل عقوبته القصوى إلى السجن المؤبد.