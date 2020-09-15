عظمى القاهرة 34 .. طقس اليوم الثلاثاء : مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، كما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا، فيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدلاً على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر، فتصير معتدلة إلى مضطربة مع رتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى



القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 30 25

مطروح 29 22

السلوم 31 22

سيوة 34 23

بورسعيد 30 25

دمياط 30 26

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 35 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 20

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 41 27

أبو سمبل 41 28

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 28