إنفوجراف.. معتقدات خاطئة عن مرض السكر

نشرت وزارة الصحة والسكان، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنفوجرافا عن المعتقدات الخاطئة عن مرض السكر.



نشرت وزارة الصحة والسكان، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنفوجرافا عن المعتقدات الخاطئة عن مرض السكر. وأوضحت الوزارة، أن العيادات المتنقلة فى انتظار المرصى يوميًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

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