محافظ الجيزة: فتح أقرب مدرسة لكل مركز وحى لاستقبال طلبات التصالح

وأشار المحافظ، فى بيان صحفى، إلى أنه سيتم نقل عدد كافى من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التى يتم اختيارها بالقرب من المركز أو الحى للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز مصالحها.
وأكد راشد أن الإجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة على تقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم فى ظل الكثافة الكبيرة التى تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح لمخالفات البناء .
ووجه محافظ الجيزة، بوضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق ذلك الإجراء للوحدات المحلية التى تشهد زحاما أمام المراكز التكنولوجية لتفتيت أى كثافات.
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