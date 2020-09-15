صور.. التعليم العالى: الانتهاء من مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

ويضم المجمع واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بعدد 1404 مقاعدـ بالإضافة الى خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع، وعدد 21 ستارة عرض خلفية، تعمل إلكترونياً بنظام رقمى لتغيير الخلفيات، وغرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية "أسانسير مسرح" بنظام هيدروليكى بمساحة 40 متر مربع، كما تشمل القاعة عدد 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة.

وتتيح القاعة مما إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.

ويضم المجمع 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير، بمبنى العروض الفنية مجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة؛ مما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التى تتطلب إقامة عدة جلسات بشكل متواز فى نفس التوقيت، بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.

كما يحتوى المجمع على متحفين، وهما "متحف الفن المعاصر" والذى يضم بين جنباته مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فنانى مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة، و"متحف حلوان"، وهو متحف توثيقي يعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة فى مصر.

كما يتضمن مبنى العروض المتحفية 4 قاعات للاجتماعات، ومنطقة للاستقبال والمكاتب الإدارية والخدمات الخاصة بالمبنى.