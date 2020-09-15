شراكة استراتيجية بين وزارة البيئة وڤودافون مصر في إطار مبادرة ”اتحضر للأخضر”

وزارة البيئة وفودافون مصر توقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة البيئية لرفع الوعى البيئى

ياسمين فؤاد : مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية سيكون نواة التعاون مع شركة فودافون.

وزيرة البيئة : نسعى لتحقيق شراكات أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة البيئية.

الكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر: مشاركة ڤودافون في هذه المبادرة هي تعزيز لاستراتيجيتنا للاستدامة والتزامنا نحو الحفاظ على البيئة

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر بروتوكول تعاون للمشاركة فى الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة التى تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعى البيئى وذلك فى إطار حملة اتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى التى أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التعاون بين وزارة البيئة وشركة فودافون سيبدأ بمجال المخلفات من خلال مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية و التخلص الآمن منها والتى من ضمنها أجهزة المحمول التالفة، والتى تعد من المخلفات الخطرة التى تؤثر على صحة المواطن وأشادت بدور ڤودافون الرائد في هذا المجال.

وأشارت فؤاد إلى أن الهدف من البروتوكول هو توسيع قاعدة الوعى البيئي للمواطن مما يجعله يتجه نحو السلوكيات الإيجابية تجاه بيئته للحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، معربةً عن أملها فى أن يفتح هذا التعاون المجال أمام عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول فى مجال خدمة العمل البيئى إنطلاقاً من مبدأ المسئولية الإجتماعية تجاه مجتمعهم وبلدهم.

ومن جانبه أوضح السيد ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر إعتماد الشركة في استراتيجيتها على مبادئ التنمية المستدامة والتى يعد الحفاظ على البيئة من أهم ركائزها ، مشيراً إلى أهمية مشروع E-Tadweer الذى يعد من المشروعات التي تساهم فى الحد من المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات الإلكترونية، موضحاً أن تلك المبادرة تعد ترجمة لمشاركة القطاع الخاص وقطاع الاتصالات لدعم أنشطة التنمية المستدامة التي يقوم بها القطاع الحكومي في مصر؛ وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية."