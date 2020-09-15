الحكومة: 792 تقدموا لـ التصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء.. وتخفيض بنسبة 25%

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسة الاجتماعات التي يعقدها حاليًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.



وتطرق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، بلغ 792 طلب تصالح، لافتًا إلى أنه تم تخفيض قيمة التصالح على المخالفات بنسبة 25%، وتم الإعلان عن تلقي طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية في ضوء قرب انقضاء المهلة المحددة.

وحول ملف المعلومات المكانية وربط الرخص بنظام المعلومات الجغرافية (GIS)، فقد أكد المحافظ أنه تم الدفع بـ 9 فرق عمل لتقسيم المدن إلى قطاعات يتم رصدها وعمل مسح عمراني دقيق لكل قطاع بها، للتوصل إلى توصيف دقيق لكل بناء، من حيث بيانات الرخصة وإحداثيات القطعة، ونوع المخالفة، وموقف التنفيذ، وموقف التصالح، والإجراء المتخذ.

وتناول محافظ جنوب سيناء موقف ملف التحول الرقمي بالمحافظة، مؤكدًا أن إجمالي عدد الجهات المراد ربطها بلغ 406 جهات، تم تحقيق الربط لـ 368 جهة، ومتبق 37 جهة، ليصل معدل الإنجاز لنحو 91%، وتتوزع منظومة الربط في الـ 9 مدن: طور سيناء، وراس سدر، وابو رديس، وابو زنيمة، وسانت كاترين، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، بالإضافة إلى قرية وادي فيران، وأهم التطبيقات المفعلة في المحافظة، الذاكرة المؤسسية، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والبريد المؤمن، والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطبيقات مركز معلومات المحافظة ومجالس المدن والتي تضم شاغلي الوحدات السكنية، وأماكن الإقامة السياحية، وبيانات التعليم.

كما تطرق اللواء خالد فودة، إلى استعراض المشروعات الجارية بالمحافظة، لافتًا إلى أن قطاع التسويق السياحي شهد إعداد خطة لتسويق منتجات سانت كاترين، والتي تعتمد على ابتكار علامة تجارية مصممة برموز ودلالات تعكس روحانيات هذه المنطقة وخيراتها وخصوصيتها الفريدة، حيث تضم منتجات هذه البقعة الساحرة كلًا من: الصابون الطبيعي، والزعتر والأعشاب، والأحجار المباركة، وزيت الزيتون، والزيوت العطرية، والأعشاب الطبية، والمياه المباركة، ومستحضرات التجميل الطبيعية.

وقال المحافظ إن جهود التسويق السياحي تضمنت التطوير الشامل لكورنيش الطور بمدينة طور سيناء، كإحدى الأولويات لتطوير المدينة، ليكون الكورنيش المقصد الرئيسي لسكان المدينة وقبلة السياحة العائدة بقوة إلى مدينة الطور، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير شاطئ الفيروز العام كشاطئ عام يتمتع به الجمهور من جنوب سيناء، بطول 600 م.

كما تضمنت الجهود تطوير الممشى ليطلق عليه اسم ممشى أهل مصر، بطول 2 كم، بالإضافة إلى لسان بطول 200 م داخل البحر، كما ينفذ مشروع شارع 306 التجاري، قريبًا من حديقة الكورنيش، لتوفير عشرات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب مدينة طور سيناء، بأنشطة متنوعة مثل: الأطعمة والمشروبات لأهالي طور سيناء وقاصديها، ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات التنموية الحضارية الجاري تنفيذها الآن، وتصل تكلفة تنفيذه لنحو 4.2 مليون جنيه، ويضم 24 محلًا، ومناطق جلوس، وطاولات لتناول المأكولات.