تعيين 1767 شابًا.. بينهم 10 من ذوي القدرات و4000 شهادة مهارة وترخيص حرفة بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية 1767 شابًا ، من بينهم 10 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 5438 شابا باحثًا عن العمل .
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 4000 شهادة قياس مستوى مهارة علي المهن المختلفة ، وترخيص مزاولة الحرفة.
وأشار عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي ، إلي أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش علي 1016 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 131 محضر لمنشآت مخالفة للقانون وعمل انذار لـ 203 منشأت.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 384 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
وأضاف أن المديرية قامت بتلقى 316 شكوى عمالية فردية تم تسوية 12 شكوي منها وديًا ، و113 شكوى أحيلت للقضاء ، وتم حفظ 34 شكوى ، و 157 شكوى مازالت تحت البحث .
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