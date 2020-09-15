اللواء عمرو عبد الوهاب رئيسًا لـ الريف المصرى الجديد خلفًا لـ عاطر حنورة

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تعيين اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب فى منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، خلفًا للمهندس عاطر حنورة.. وذلك بعد أن قامت الجمعية العمومية "للريف المصرى الجديد" فى اجتماعها العادى منذ أيام بإقرار ضم اللواء عمرو عبد الوهاب عضوًا بمجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة، وقام مجلس إدارة الشركة بانتخابه رئيسًا للمجلس، مع استمرار المهندس عاطر حنورة عضوًا فى مجلس إدارة الشركة ممثلًا عن وزارة المالية.

وقام اللواء عمرو عبد الوهاب بتوجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية ولجميع أعضاء مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد على ثقتهم الغالية بانتخابه عضوًا منتدبًا ورئيسًا لمجلس إدارة الشركة، مؤكدًا عزمه على بذل الجهد والعطاء اللازمين لاستكمال مسيرة نجاح المشروع، وحرصه على أن يعمل الجميع يدًا واحدة وعلى قلب رجل واحد خلال المرحلة المقبلة، من أجل تنفيذ خطة الشركة وتحقيق مستهدفات الدولة من هذا المشروع القومى الواعد والمهم.

وشدد رئيس مجلس الإدارة الجديد "للريف المصرى" على ضرورة أن تتضافر الجهود بين الشركة وكافة الكيانات المعنية بالدولة، لدفع عجلة العمل والتنمية فى مختلف أراضى ومواقع وقطاعات المشروع، والاستمرار فى اجتياز التحديات وتذليل الصعوبات من أجل تلبية طموحات وآمال المنتفعين بالمشروع، بما يسهم فى مضاعفة حجم الإنتاج والاستزراع والتنمية، وسرعة تحقيق الأهداف المرجوة التى قامت عليها فكرة إنشاء شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

من جانبه، وجه عاطر حنورة الشكر لأعضاء مجلس إدارة الشركة على تعاونهم ودعمهم الصادق على مدار السنوات الماضية، منذ لحظة إطلاق المشروع وحتى الآن، كما وجه الشكر لجموع العاملين بالشركة وبكافة القطاعات والجهات المعنية بالمشروع على ما بذلوه من عملٍ جادٍ ومخلص، مما كان له عظيم الأثر فى إرساء البنية الأساسية وتدعيم الخطة الاقتصادية والتنموية اللازمة للمشروع، معربًا عن خالص أمنياته للواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة الجديد، بتحقيق مزيد من النجاح والتقدم للشركة ولمشروع المليون ونصف المليون فدان.

جدير بالذكر أن اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب حاصل على بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية، وكذلك على ماجستير الهندسة الإنشائية من الكلية الفنية العسكرية، بالإضافة إلى ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.. كما حصل خلال مشوار عمله وعطائه بالقوات المسلحة المصرية على العديد من الدورات الخاصة بأعمال الإنشاءات والطرق والمطارات، وكذا العديد من الدورات التدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجنوب أفريقيا، فى مجال تطبيق الأساليب الحديثة لأعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق.

وقد تقلد اللواء عمرو عبد الوهاب العديد من المهام والمناصب القيادية المهمة بالقوات المسلحة المصرية، من بينها منصب مساعد ملحق الدفاع بروما، ورئيس الشعبة الهندسية للقوات الجوية، ثم مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، وصولًا إلى منصب مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما حصل اللواء عمرو عبد الوهاب على العديد من الأنواط والأوسمة العسكرية الرفيعة، من بينها نوط عودة سيناء عام 1981، واليوبيل الفضى لحرب "أكتوبر 73" عام 1998، واليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو عام 2002، واليوبيل الماسى للقوات الجوية عام 2007، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2007، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى عام 2012، وميدالية 30 يونيو عام 2013، ونوط الخدمة الممتازة عام 2016، فضلًا عن نوط التدريب من الطبقة الأولى عام 2016، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 2019، ونوط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عام 2020.

وقام مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد كذلك بإقرار عضوية اللواء أركان حرب محمود فهمى نصار بمجلس الإدارة، ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلفًا للواء محمد عصام الدين رمضان.

وبذلك، يكون التشكيل الجديد لمجلس إدارة "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" يتكون من: اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب عضوًا منتدبًا ورئيسًا لمجلس الإدارة، وعضوية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عضوًا بمجلس الإدارة من ذوى الخبرة، والمهندس عاطر حنورة ممثلًا عن وزارة المالية، واللواء مهندس محمود فهمى نصار ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد هشام عكاشة عضوًا بمجلس الإدارة من ذوى الخبرة، والمهندس طارق توفيق عضوًا بمجلس الإدارة من ذوى الخبرة، والسيد أشرف غزالى ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد الشحات ممثلًا عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس فتحى جويلى عضوًا بمجلس الإدارة من ذوى الخبرة.