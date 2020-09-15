انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصرية.. وجرام 21 يسجل رقم جديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت منذ قليل صباح اليوم أسعار الذهب تحركات جديدة بالسوق المصرية، حيث ارتفع سعر الجرام بقيمة خمسة جنيهات في محلات الصاغة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المصرية 857 جنيهاً للجرام، وجاء هذا الارتفاع تزامناً مع ارتفاع المعدن الأصفر عالمياً مسجلاً 1964 دولاراً للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

يوجد حالة من التخوف لدى العديد من المستثمرين في جميع دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، والذي أثر على الاقتصاد سلبياً بشكل كبير، وبدأ العديد منهم يلجأ إلى الذهب كملاذ آمن لتحقيق الكثير من الربح خلال الفترة القادمة، ولاسيما التوقعات المتتالية باحتمالية موجة ثانية من الفيروس الخطير كورونا خلال الفترة القادمة.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 734 جنيهاً، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 منذ قليل 857 جنيهاً، أما جرام الذهب عيار 24 فقد سجل 979 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب 6856 جنيهاً خلال تعاملات اليوم.

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