فيديو.. جلسة محاكاة للسلطة التنفيذية ضمن فعاليات انتخابات برلمان طلائع مصر

تعقد الجلسة التدريبية بمشاركة الدكتور رامى عاشور، المدرب محمود كمال خبراء مختصين فى العلوم السياسية والمهارات الحياتية وذلك لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة.

يأتى ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ على سلامة المشاركين بالعُرس الانتخابى.

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