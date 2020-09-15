صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مبنى كلية التربية النوعية الجديد

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وأكد الكردى، خلال الافتتاح، أنه تم تصميم المبنى ليلبى جميع المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين بكلية التربية النوعية باستخدام أحدث الطرق العلمية، لافتًا إلى أن افتتاح مبنى الكلية الجديد يأتى ضمن خطة الجامعة لتقديم تعليم على أعلى المستويات فى مختلف مجالات.
وأشار الكردى إلى أن المبنى يضم 2 معمل كيمياء، و2 معمل اقتصاد منزلى، و6 فصول دراسية يسع الفصل لـ50 طالبًا، و20 غرفة موسيقى، و4 قاعات لقسم التربية الفنية تسع القاعة 120 طالبًا، و2 قاعة لقسم الزخرفة والنحت والخط والرسم وتشكيل الأخشاب والمعادن.
وأفاد بأنه المبنى يضم 3 معامل كمبيوتر، ومركز لخدمة المجتمع، وقاعة لقسم الإيقاع الحركى تسع لـ100 طالب، فضلاً عن الغرف الخاصة بالإدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.
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