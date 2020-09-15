عاجل .. الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ غدا

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمر صحفيا، غداً، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعه الصغرى بمقر الهيئة، تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.





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