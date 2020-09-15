الوزراء: 310,77 مليون جنيه لـ”حياة كريمة” بالبحيرة لتنفيذ 91 مشروعا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة البحيرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونائبته الدكتورة نهال بلبع، واللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، وذلك فى إطار مواصلته متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الهدف من اللقاءات مع المحافظين، هو دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، عن طريق تذليل أى معوقات، سعيا للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ خطة تمويل المحافظة للعام المالى 2020-2021، منوها إلى أن قيمتها الإجمالية تبلغ 802 مليون جنيه، منها 782 مليونا تمويل حكومى، و20 مليونا، تمويل ذاتى من المحافظة، إضافة إلى أنه تم تمويل المحافظة بمبلغ 210 ملايين جنيه؛ لتنفيذ 28مشروعا؛ تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لرصف ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى الطرق العمومية وربطها ببعضها البعض لتسهيل حركة المرور والوصول إلى الطرق العمومية بسهولة ويسر، ورصف بعض شوارع مدن المحافظة.

كما تناول المحافظ الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى كافة القطاعات الأخرى على مستوى مراكز المحافظة، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى شملت ثمانى قرى وتضمنت 91 مشروعا فى العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحى، ومياه الشرب، والطرق والكبارى، والرى، والصحة، والطب البيطرى، والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة بلغت قيمتها 310,77 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.

وفى ضوء ذلك، أطلع محافظ البحيرة رئيس مجلس الوزراء على بعض المشروعات التى واجهت بعض التعثر فى مراحل تنفيذها خلال الفترة من 1/9/2018 وحتى أغسطس2020، والإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب على أسباب هذا التعثر، مشيرا إلى أن عدد المشروعات التى تم النجاح فى حل مشكلاتها خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعا بتكلفة 11,454 مليار جنيه.

كما استعرض المحافظ مشروع تطوير وإحلال محطة قطار دمنهور، لافتا إلى قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتمويل تطوير محطة السكة الحديد بقيمة 80 مليون جنيه، بينما تحملت المحافظة ترميم كوبرى أعلى المحطة من الخطة الاستثمارية بقيمة 2,200 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.

وتحدث اللواء هشام آمنة عن المنطقة الصناعية بوادى النطرون، وما تضمه من صناعات؛ غذائية، وهندسية، وكيماوية، بالإضافة إلى الخدمات، بإجمالى 880 قطعة فى المنطقة، وتصل مساحة القطاع فيها إلى 369.6 فدان، ويبلغ عدد القطع الشاغرة 429 قطعة، بنسبة إشغال تصل إلى 51% من إجمالى المنطقة، مشيرا إلى أن إجمالى المشروعات المخصصة يبلغ عددها 320 مشروعا على 451 قطعة، منها 43 مشروعا بدأت بالفعل فى الإنتاج على 78 قطعة، إلى جانب 45 مشروعا قائما تحت التشغيل وتم تخصيص 47 قطعة لها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جار السير فى إجراءاتها وتم تسليم الأرض لها، فضلا عن مشروعات تم تصميمها وجار التسليم.

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق للمنطقة الصناعية، فأشار اللواء هشام آمنة إلى أن إجمالى ما تم إنفاقه على مرافق منطقة وادى النطرون بلغ 115,7 مليون جنيه، منها 101,7 مليون جنيه من هيئة التنمية الصناعية، و13,8 مليون من المحافظة.

كما تطرق المحافظ إلى الحديث عن المنطقة الصناعية بحوش عيسى، والتى تبلغ مساحتها 346 فدانا، لافتا إلى أن نسبة الإشغال بها 26% من إجمالى المنطقة، مستعرضًا بعض النماذج من المصانع التى تم إنشاؤها فى هذه المنطقة، وفى ضوء ذلك قال المحافظ أن ما تم إنفاقه على المرافق بلغت قيمته 89,2 مليون جنيه، مستعرضا المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات بهذه المنطقة، كما نوه إلى الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال تنفيذ مشروعات المرافق بالمنطقتين الصناعيتين؛ وادى النطرون، وحوش عيسى.

كما استعرض محافظ البحيرة، خلال الاجتماع، الموقف الزمنى لمجمع الصناعات النسيجية بحوش عيسى المقام على مساحة 15 فدانا، والذى يأتى إنشاؤه فى إطار المبادرة الرئاسية المتضمنة إقامة 13 مجمعا صناعيا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المجمع يضم منطقة صناعية بها 864 ورشة، ومنطقة إدارية، إضافة إلى منطقة خدمات، مستعرضا موقف تنفيذ المرافق لهذا المجمع الصناعي.

وفيما يتعلق بالمجمع السكنى الحرفى التعاونى لفرهاش بحوش عيسى، فنوّه محافظ البحيرة إلى أن هذا المجمع يتم تنفيذه على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 140 وحدة سكنية و73 ورشة صناعية، و14 وحدة إدارية، و92 محلا تجاريا، إضافة إلى مبنى معرض المنتجات الحرفية، ومبنى مخازن، ومبان أخرى للخدمات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من هذه المرحلة، ولم يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بعد.

وقال المحافظ : نظرا لأهمية مشروع المنطقة اللوجستية بدمنهور، والذى يدعم المحافظة اقتصاديا وتجاريا تم وضع خطة لتذليل الصعوبات والمعوقات واستكمال المشروع على أن يتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا، كما تناول محافظ البحيرة فى الوقت نفسه الموقف التنفيذى لمشروع مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم إنفاقه فى رصف وإنارة الطرق بالمشروع حتى الآن بلغ 71,6 مليون جنيه.

وفى قطاع الإسكان، أشار المحافظ إلى تنفيذ 7992 وحدة سكنية منها 7662 وحدة سكنية تم تنفيذها بنسبة 100%، منوها إلى تسليم 3711 وحدة منها، وجار العمل على تنفيذ 330 وحدة بالمرحلة الثالثة بدمنهور بنسبة تنفيذ 60%.

وفى ضوء ذلك، كلّف رئيس الوزراء بالإسراع فى طرح الوحدات السكنية بمدينة وادى النطرون، على أن يتم التنسيق فى هذا الشأن مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحول المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الشباب والرياضة منذ عام 2018 وحتى الآن، نوه المحافظ إلى أن هذا القطاع شهد انتهاء تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير الملاعب بالأندية الرياضية، وصيانة ورفع كفاءة المبانى الإدارية، وإنشاء ملاعب بمراكز الشباب، بإجمالى 53 مشروعا بتكلفة تصل إلى 51,9 مليون جنيه، كما أنه جار العمل على تنفيذ مشروعات أخرى فى هذا القطاع تصل إلى 59 مشروعا بإجمالى 82,8 مليون جنيه، إلى جانب تدريب 81555 شابا وفتاة على التكنولوجيا الحديثة وتأهليهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت ومنظمة اليونيسيف.

وفيما يخص قطاع البيئة وإدارة الأزمات، استعرض محافظ البحيرة البيانات الأساسية لمنظومة النظافة بمحافظة البحيرة، والتى تتضمن توافر 3 مصانع تدوير للقمامة بكل من كوم حمادة، وحوش عيسى، وادكو، كما تتوافر محطة فرز وسيطة فى كوم النصر بمركز المحمودية، وتبلغ كمية القمامة المتولدة بالمحافظة 4500 طن/يوم، إضافة إلى مدفن صحى محكوم، به خليتا دفن بمركز بدر، وجار إنشاء خلية دفن صحى على مساحة 10 أفدنة.

إلى جانب ذلك، أكد اللواء هشام آمنة أن المحافظة انتهت من الاستعدادات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والسيول من خلال توفير 800 مركبة ومعدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وحول مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمحافظة، أشار المحافظ إلى أنها تتضمن رفع كفاءة وصيانة عدد من الطرق بالمحافظة بإجمالى أطوال 49.3كم، بتكلفة بلغت 168.3 مليون جنيه، كما استعرض بعض مشروعات الكبارى الجارى تنفيذها بأطوال تصل إلى 4.97 كم، بقيمة 896.7 مليون جنيه، كما تناول المشروع القومى لتنفيذ المحور العرضى الرابط للطريق الدولى الساحلى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بإجمالى أطوال بلغت 78 كم، وتتكلف 4.095 مليون جنيه، وفى الوقت نفسه استعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة العاجلة الجارى تنفيذها بطرق المحليات، وذلك بأطوال 108.5 كم، بتكلفة تقديرية تبلغ 169.5 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع إنشاء كوبرى مشاه إيتاى البارود، الذى وصلت نسبة تنفيذه إلى 96%.

وفى قطاع الرى، أشار محافظ البحيرة إلى أنه تم الانتهاء من 29 مشروعا من مشروعات الرى والصرف، وجار العمل على تنفيذ 56 مشروعا آخر، كما استعرض اللواء هشام آمنة الموقف التنفيذى لبعض مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والنباتية، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية ومن بينها تطوير مواقف السيارات، إلى جانب جهود المحافظة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، والمشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها لتطوير مدينة رشيد، وميناء الصيد بها، إلى جانب أهم الأعمال التى يتم تنفيذها فى مدينة رشيد الجديدة، وموقف تنفيذ مشروع بشاير الخير4، فضلا عن مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، وغيرها من المشروعات العديدة.