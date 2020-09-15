مدبولي يستعرض مشروع مسار العائلة المقدسة بالبحيرة ورصف وإنارة الطرق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحيرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونائبته الدكتورة نهال بلبع، واللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة.

وتحدث اللواء هشام آمنة عن المنطقة الصناعية بوادي النطرون، وما تضمه من صناعات؛ غذائية، وهندسية، وكيماوية، بالإضافة إلى الخدمات، بإجمالي 880 قطعة في المنطقة، وتصل مساحة القطاع فيها إلى 369.6 فدان، ويبلغ عدد القطع الشاغرة 429 قطعة، بنسبة إشغال تصل إلى 51% من إجمالي المنطقة، مشيرا إلى أن إجمالي المشروعات المخصصة يبلغ عددها 320 مشروعا على 451 قطعة، منها 43 مشروعا بدأت بالفعل في الإنتاج على 78 قطعة، إلى جانب 45 مشروعا قائما تحت التشغيل وتم تخصيص 47 قطعة لها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جار السير في إجراءاتها وتم تسليم الأرض لها، فضلا عن مشروعات تم تصميمها وجار التسليم.

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق للمنطقة الصناعية، أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على مرافق منطقة وادي النطرون بلغ 115,7 مليون جنيه، منها 101,7 مليون جنيه من هيئة التنمية الصناعية، و 13,8 مليون من المحافظة.

كما تطرق المحافظ إلى الحديث عن المنطقة الصناعية بحوش عيسى، والتي تبلغ مساحتها 346 فدانا، لافتا إلى أن نسبة الإشغال بها 26% من إجمالي المنطقة، مستعرضًا بعض النماذج من المصانع التي تم إنشاؤها في هذه المنطقة، وفي ضوء ذلك قال المحافظ إن ما تم إنفاقه على المرافق بلغت قيمته 89,2 مليون جنيه، مستعرضا المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات بهذه المنطقة، كما نوه إلى الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال تنفيذ مشروعات المرافق بالمنطقتين الصناعيتين؛ وادي النطرون، وحوش عيسى.

كما استعرض محافظ البحيرة، خلال الاجتماع، الموقف الزمني لمجمع الصناعات النسيجية بحوش عيسى المقام على مساحة 15 فدانا، والذى يأتي إنشاؤه في إطار المبادرة الرئاسية المتضمنة إقامة 13 مجمعا صناعيا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المجمع يضم منطقة صناعية بها 864 ورشة، ومنطقة إدارية، إضافة إلى منطقة خدمات، مستعرضا موقف تنفيذ المرافق لهذا المجمع الصناعي.

وفيما يتعلق بالمجمع السكني الحرفي التعاوني لفرهاش بحوش عيسى، فنوّه محافظ البحيرة إلى أن هذا المجمع يتم تنفيذه على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 140 وحدة سكنية و73 ورشة صناعية، و14 وحدة إدارية، و92 محلا تجاريا، إضافة إلى مبنى معرض المنتجات الحرفية، ومبنى مخازن، ومبان أخرى للخدمات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من هذه المرحلة، ولم يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بعد.

وقال المحافظ : نظرا لأهمية مشروع المنطقة اللوجستية بدمنهور، والذي يدعم المحافظة اقتصاديا وتجاريا تم وضع خطة لتذليل الصعوبات والمعوقات واستكمال المشروع على أن يتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا، كما تناول محافظ البحيرة في الوقت نفسه الموقف التنفيذي لمشروع مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه في رصف وإنارة الطرق بالمشروع حتى الآن بلغ 71,6 مليون جنيه.