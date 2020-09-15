مدبولي يوجه بالإسراع في طرح الوحدات السكنية بوادي النطرون.. و310.77 مليون جنيه لتنفيذ 91 مشروعا بالبحيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحيرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونائبته الدكتورة نهال بلبع، واللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة.

وأشار محافظ البحيرة إلى تنفيذ 7992 وحدة سكنية منها 7662 وحدة سكنية تم تنفيذها بنسبة 100%، منوها إلى أنه تسليم 3711 وحدة منها، وجار العمل على تنفيذ 330 وحدة بالمرحلة الثالثة بدمنهور بنسبة تنفيذ 60%.

وفي ضوء ذلك، كلّف رئيس الوزراء بالإسراع في طرح الوحدات السكنية بمدينة وادي النطرون، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تناول المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في جميع القطاعات الأخرى على مستوى مراكز المحافظة، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي شملت ثماني قرى وتضمنت 91 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة بلغت قيمتها 310.77 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.

وحول المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الشباب والرياضة منذ عام 2018 وحتى الآن، نوه المحافظ إلى أن هذا القطاع شهد انتهاء تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف تطوير الملاعب بالأندية الرياضية، وصيانة ورفع كفاءة المباني الإدارية، وإنشاء ملاعب بمراكز الشباب، بإجمالي 53 مشروعا بتكلفة تصل إلى 51,9 مليون جنيه، كما أنه جار العمل على تنفيذ مشروعات أخرى في هذا القطاع تصل إلى 59 مشروعا بإجمالي 82,8 مليون جنيه، إلى جانب تدريب 81555 شابا وفتاة على التكنولوجيا الحديثة وتأهليهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت ومنظمة اليونيسيف.

وفيما يخص قطاع البيئة وإدارة الأزمات، استعرض محافظ البحيرة البيانات الأساسية لمنظومة النظافة بمحافظة البحيرة، والتي تتضمن توافر 3 مصانع تدوير للقمامة بكل من كوم حمادة، وحوش عيسى، وإدكو، كما تتوافر محطة فرز وسيطة في كوم النصر بمركز المحمودية، وتبلغ كمية القمامة المتولدة بالمحافظة 4500 طن/يوم، إضافة إلى مدفن صحي محكوم، به خليتا دفن بمركز بدر، وجار إنشاء خلية دفن صحي على مساحة 10 أفدنة.

إلى جانب ذلك، أكد اللواء هشام آمنة أن المحافظة انتهت من الاستعدادات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والسيول من خلال توفير 800 مركبة ومعدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وحول مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة، أشار المحافظ إلى أنها تتضمن رفع كفاءة وصيانة عدد من الطرق بالمحافظة بإجمالي أطوال 49.3 كم، بتكلفة بلغت 168.3 مليون جنيه، كما استعرض بعض مشروعات الكباري الجاري تنفيذها بأطوال تصل إلى 4.97 كم، بقيمة 896.7 مليون جنيه، كما تناول المشروع القومي لتنفيذ المحور العرضي الرابط للطريق الدولي الساحلي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بإجمالي أطوال بلغت 78 كم، وتتكلف 4.095 مليون جنيه، وفي الوقت نفسه استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة العاجلة الجاري تنفيذها بطرق المحليات، وذلك بأطوال 108.5 كم، بتكلفة تقديرية تبلغ 169.5 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع إنشاء كوبري مشاه إيتاي البارود، الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 96%.

وفي قطاع الري، أشار محافظ البحيرة إلى أنه تم الانتهاء من 29 مشروعا من مشروعات الري والصرف، وجار العمل على تنفيذ 56 مشروعا آخر، كما استعرض اللواء هشام آمنة الموقف التنفيذي لبعض مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والنباتية، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية ومن بينها تطوير مواقف السيارات، إلى جانب جهود المحافظة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والمشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها لتطوير مدينة رشيد، وميناء الصيد بها، إلى جانب أهم الأعمال التي يتم تنفيذها في مدينة رشيد الجديدة، وموقف تنفيذ مشروع بشاير الخير4، فضلا عن مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، وغيرها من المشروعات العديدة.