نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يٌكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وزيادة ساعات العمل لاستيعاب المتقدمين

تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظات.. والانتهاء من تنفيذ متحف شرم الشيخ

إعداد خطة لتسويق منتجات "سانت كاترين".. وتطوير شامل لكورنيش "الطور"

تنفيذ 242 منزلًا بدويًا جاهزة للتسليم و27 ملعبًا بمدن وأودية وقرى المحافظة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسة الإجتماعات التي يعقدها حاليًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع المحافظين بزيادة عدد الموظفين الذن يستقبلون طلبات التصالح في مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الاجراءات.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أنه تم ارسال كتاب دوري للمحافظات لعمل وردتي عمل لاستقبال جميع طلبات التصالح في المخالفات، وسنتابع تطبيق هذا القرار.

وعرض اللواء خالد فودة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 20192020، تم تنفيذها بالكامل بنسبة 100%، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 359.9 مليون جنيه، شملت مشروعات لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، وتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، منوهًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 20202021، تشهد تنفيذ مشروعات جديدة، في ذات القطاعات، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.

وشرح محافظ جنوب سيناء تفصيلًا أبرز المشروعات القومية التي تشهدها أرض المحافظة، ففي قطاع التعليم الجامعي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة، أشار إلى تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظة، في مدن طور سيناء، ورأس سدر، وشرم الشيخ.

وفي قطاع الطرق، أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ ازدواج الطريق الدولي ( شرم ـ النفق ) بنسبة 100%، بطول 334 كم، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أما قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء فيشهد تنفيذ متحف شرم الشيخ، على مساحة 209 م2، حيث تم تنفيذه بنسبة 100%، وجار الانتهاء من أعمال التأثيث وتركيب القطع الأثرية ليكون جاهزًا للإفتتاح في أكتوبر 2020، وتم تزويد المتحف بعدد 17 بازارًا سياحيًا، و9 محال للحرف اليدوية، و9 مطاعم وجبات سريعة.

وتطرق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، بلغ 792 طلب تصالح، لافتًا إلى أنه تم تخفيض قيمة التصالح على المخالفات بنسبة 25%، وتم الإعلان عن تلقي طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية في ضوء قرب انقضاء المهلة المحددة.

وحول ملف المعلومات المكانية وربط الرخص بنظام المعلومات الجغرافية (GIS)، فقد أكد المحافظ أنه تم الدفع بـ 9 فرق عمل لتقسيم المدن إلى قطاعات يتم رصدها وعمل مسح عمراني دقيق لكل قطاع بها، للتوصل إلى توصيف دقيق لكل بناء، من حيث بيانات الرخصة واحداثيات القطعة، ونوع المخالفة، وموقف التنفيذ، وموقف التصالح، والاجراء المتخذ.

وتناول محافظ جنوب سيناء موقف ملف التحول الرقمي بالمحافظة، مؤكدًا أن اجمالي عدد الجهات المراد ربطها بلغ 406 جهات، تم تحقيق الربط لعدد 368 جهة، ومتبق 37 جهة، ليصل معدل الانجاز لنحو 91%، وتتوزع منظومة الربط في الـ 9 مدن: طور سيناء، وراس سدر، وابو رديس، وابو زنيمة، وسانت كاترين، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، بالإضافة إلى قرية وادي فيران، وأهم التطبيقات المفعلة في المحافظة، الذاكرة المؤسسية، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والبريد المؤمن، والتوقيع الإلكتروني، الى جانب تطبيقات مركز معلومات المحافظة ومجالس المدن والتي تضم شاغلي الوحدات السكنية، وأماكن الإقامة السياحية، وبيانات التعليم.

كما تطرق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إلى استعراض المشروعات الجارية بالمحافظة، لافتًا إلى أن قطاع التسويق السياحي شهد إعداد خطة لتسويق منتجات سانت كاترين، والتي تعتمد على ابتكار علامة تجارية مصممة برموز ودلالات تعكس روحانيات هذه المنطقة وخيراتها وخصوصيتها الفريدة، حيث تضم منتجات هذه البقعة الساحرة كلًا من: الصابون الطبيعي، والزعتر والأعشاب، والأحجار المباركة، وزيت الزيتون، والزيوت العطرية، والأعشاب الطبية، والمياه المباركة، ومستحضرات التجميل الطبيعية.

وأضاف المحافظ أن جهود التسويق السياحي تضمنت التطوير الشامل لكورنيش الطور بمدينة طور سيناء، كأحد الأولويات لتطوير المدينة، ليكون الكورنيش المقصد الرئيسي لسكان المدينة وقبلة السياحة العائدة بقوة إلى مدينة الطور، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير شاطئ الفيروز العام كشاطئ عام يتمتع به الجمهور من جنوب سيناء، بطول 600 م.

كما تضمنت الجهود تطوير الممشى ليطلق عليه اسم ممشى أهل مصر، بطول 2 كم، بالإضافة إلى لسان بطول 200 م داخل البحر، كما ينفذ مشروع شارع 306 التجاري، قريبًا من حديقة الكورنيش، لتوفير عشرات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب مدينة طور سيناء، بأنشطة متنوعة مثل: الأطعمة والمشروبات لأهالي طور سيناء وقاصديها، ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات التنموية الحضارية الجاري تنفيذها الآن، وتصل تكلفة تنفيذه لنحو 4.2 مليون جنيه، ويضم 24 محلًا، ومناطق جلوس، وطاولات لتناول المأكولات.

أما فيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التنمية المتكاملة وتطوير القرى، فقد تم البدء في تطوير منطقة الجبيل من خلال سكانها الأصليين، بحيث تصبح المنطقة نواة تجذب السياح، وترتقي بمستوى قاطنيها، وذلك عبر إحياء الصناعات والحرف الأصلية، مع توفير منطقة ثقافية، وانشاء محكى يحكي بطولات أهل الجبيل، وتوفير مساحات للأنشطة الاقتصادية، والمشاريع السياحية المستهدفة وتعود بالنفع على أهل الطور، وتبلغ تكلفة التطوير 12 مليون جنيه، ويوفر المشروع عشرات من فرص العمل، ويستهدف بناء جيل جديد يفتخر بتاريخ اجداده وقادر على احداث تنمية حقيقية، واحياء الحرف السائدة ومنها: الصيد والصناعات القائمة عليه، وزراعات النخيل والتمر، والصناعات القائمة عليه، والحرف اليدوية التي تحيى الموروث الثقافي والخدمات السياحية.

وأضاف المحافظ أن محافظة جنوب سيناء شهدت أيضًا تنفيذ 120 منزلًا بدويًا بقرية الجبيل بطور سيناء، بتشطيب كامل شامل المرافق، وكذا تنفيذ 60 منزلًا بدويًا بقرية الوادي بطور سيناء، بالمرافق دون الطرق، وتبلغ مساحة المنزل 120 م2، بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير، وجهاز تعمير سيناء، وهذه المنازل البدوية جاهزة لتسليمها للمواطنين فور موافقة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، كما تم تنفيذ 62 منزلًا قابلًا للتعلية بقرية الجبيل بطور سيناء، وتبلغ مساحة المنزل 90 مترًا، قابلًا للتعلية بدور آخر، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية وهذه المنازل جاهزة للتسليم للمواطنين.

أما المشروعات الجارية في قطاع الشباب والرياضة، فقد أشار فودة إلى أنه تم تنفيذ 27 ملعب بمدن وأودية وقرى محافظة جنوب سيناء، بالجهود الذاتية، وقد تم تنفيذ جميع الملاعب قبل المواعيد المحددة، وتم افتتاحها جميعًا في الأعياد والمناسبات الوطنية، كما تم تنفيذ 8 ملاعب بالمدارس في المدن.

