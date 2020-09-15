الشعب يريد السيسى يتصدر تويتر

وأكد مستخدمو موقع "تويتر" المشاركون فى الهاشتاج، أن إنجازات الرئيس السيسى تثير غضب الحاقدين والناقمين على مصر. قال أحد مستخدمى موقع التدوينات الصغيرة: "من أعظم انجازاتك يا ريس انك حبست الإخوان فى الكيبورد و بقى آخرهم كام هاشتاج، وخليتنا نشوف الإخوانى يسب ويلعن فى الإخوان وينكر إنه إخوان، مع إنه متأكد إننا متأكدين إنه إخوان؛ كمل يا ريس وراك شعب أصيل بيحبك". أضاف آخر: "نحن نؤمن بك لأنك تحترم مصر والمصريين، تبنى كرامة وفخر وعزة لنا".

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