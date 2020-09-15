فيديو.. صندوق تحيا مصر: قطعنا شوطا كبيرا فى تطوير القرى الأكثر احتياجا

أكد محمد مختار، المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق قطع شوطا كبيرا فى المشاركة فى كل ما يتعلق بخطة الدولة لتطوير القرى الأكثر احتياجًا أو القضاء على ظاهرة العشوائيات ومن ضمن هذه الأنشطة تطوير 3 قرى فى محافظة سوهاج وبالتحديد فى مركز طهطا، وهم "شيخ زين الدين وعرب بخواج والسوالم"، والتى كانت تحتاج تدخلات فى المجال الصحى والتعليمى أو مراكز الشباب والوحدات الصحية والبيطرية.





وقال مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، اليوم الثلاثاء، أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع منظمات المجتمع المدنى وتنسيقًا مع وزارة التنمية المحلية والتضامن للسير فى إطار السياسة العامة للدولة.

وذكر المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر أن الهدف من إنشاء الصندوق هو وجود آلية معاونة وموازية دائمًا لكل ما تقوم به الدولة لكى نكون قادرين على المساعدة فى مختلف الأوقات العادية التى نعمل فيها فى التنمية المستدامة أو فى أوقات الكوارث والأزمات وهو ما كان ظاهرًا فى أزمة فيروس كورونا وأزمة السيول سواء فى عام 2016 أو عام 2020.

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