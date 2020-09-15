أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تعديل موعد المؤتمر الصحفى، للإعلان عن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، ليقام فى الرابعة عصرا بدلا من الساعة الثانية، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة.





وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة، هى: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للانتخابات: تعديل موعد المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة إعادة الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.