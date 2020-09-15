صور.. توقيع اتفاقية بين الاتصالات وجامعة الإسكندرية لتنفيذ مشروعات تطبيقية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقى، وجامعة الإسكندرية ممثلة فى مركز أبحاث البنية التحتية الذكية لتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تهدف إلى استخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة فى مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة.





جاء ذلك بحضور المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتورة نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير.

وحسب بيان لوزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، وقع اتفاقية التعاون الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد رزق مدير مركز أبحاث البنية التحتية الذكية التابع لجامعة الأسكندرية.

ووفقا للاتفاقية سيتم التعاون الفنى بين فريق مركز الابتكار التطبيقى، وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والمتخصصين من الجامعة، وسيقوم كل فريق بتنفيذ بنود العمل المتفق عليها فى إطار يسوده التنسيق الكامل وتيسير تبادل المعلومات والخبرات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع الاتفاقية اليوم يعد خطوة جديدة فى مجال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الإسكندرية وهو الأمر الذى يعكس اهتمام الوزارة بالتعاون البحثى مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتتضافر الجهود سويا من أجل تبادل الخبرات المعرفية، وابتكار مشروعات رقمية تخدم مجالات التنمية وتسهم فى بناء مصر الرقمية؛ موضحا أن هذه الاتفاقية تعد باكورة أعمال مركز الابتكار التطبيقى؛ والتى سوف يكون لها نتائج عملية ذات مردود إيجابى فى مجال الصحة على حياة المواطنين.

وأوضح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن الاتفاقية تركز على المشاركة بين الجانبين فى تنمية مهارات أجيال جديدة من المتخصصين فى المجالات التقنية الحديثة مع التركيز على أن تكون هذه المهارات والمخرجات الناتجة من المشاريع البحثية التطبيقية ومتضمنه لمنتجات تكنولوجية حديثة تشارك فى الارتقاء بالاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن هذا التعاون يواكب الفكر الصحيح لدور الجامعات الذى لم يعد يقتصر على توصيل المعارف للطلاب ولكن تعدى ذلك بأن تقوم بدور فعال فى تشجيع الابتكار والبحث التطبيقى لإحراز مزيد من التقدم وخاصة فى المجالات التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن مركز الابتكار التطبيقى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تنمية الإبداع والابتكار فى تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تتضمن على سبيل المثال: الذكاء الاصطناعى، الحوسبة فائقة الأداء، سلسلة الكتل، إنترنت الأشياء، تحليل البيانات الضخمة، الروبوتات، شبكات الجيل الخامس، وغيرها، وتطوير حلول باستخدام هذه التكنولوجيات المتطورة للتحديات التى يواجها المجتمع، إلى جانب تطوير رأس المال البشرى عن طريق العمل على مشروعات لتطبيق هذه الحلول وتهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة المبتكرة.

بينما تتمثل رؤية مركز أبحاث البنية التحتية الذكية التابع لجامعة الإسكندرية فى أن يصبح مؤسسة بحثية رائدة فى مجال دعم التميز البحثى والتطوير المستمر ورفع مستوى الكفاءة والإبداع فى مجالات البنية التحتية الذكية على المستوى المحلى والعالمى وصولاً لمصاف المراكز الريادية عالمياً وذلك من خلال إيجاد طرق مبتكرة لدمج نظم الحاسبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نظم البنية التحتية، وقد أطلق المركز عدة برامج خاصة بتشجيع الباحثين على كتابة المقرحات البحثية وربط الصناعة بالجامعة.