إنفوجراف.. ضوابط الأوقاف لعودة صلاة الجنائز بالمساجد

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن 15 دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار إذ تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

3- لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه.

4- لن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذى يتم فى جميع الصلوات.

6- لن يسمح بدخول أى عدد زائد عن العدد الذى يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

7- إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة فى الساحة الخارجية للمسجد "خارج المسجد نهائيًا" فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

8- فى حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.