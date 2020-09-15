السكة الحديد: انطلاق قطار جديد بعربات روسي من القاهرة/ اسوان والعودة بداية...

استمرارا لما تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تنفيذ وعد القيادة السياسية بتقديم سكك حديد جديدة وتنفيذا لتوجيهات معالي السيد الفريق/ وزير النقل ،

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بتشغيل قطاري 1008/1009 بعربات روسي درجة ثانية ذات تهوية دينماكية اعتبارا من 15/9/2020.

على ان يقوم قطار 1008 من القاهرة الساعة 23.15مساء يوم 15/9/2020 ويصل اسوان الساعة 12.30 ظهر اليوم التالي.

ويقوم قطار 1009 من أسوان الساعة 19.20 مساء يوم 16/9/2020 ويصل القاهرة الساعة 8.05 صباح اليوم التالي.

واعتبارا من 30/9/2020 يتم امتداد قطار اكسبريس 1004 القاهرة/ أسيوط الى اسوان حيث يقوم من القاهرة الساعة 9.30 صباحا يصل اسوان الساعة 23.10 في نفس اليوم.

واعتبارا من 1/10/2020 يقوم قطار 1005 من أسوان الساعة 11.30 صباحا ويصل القاهرة الساعة 12.05 من اليوم التالي بنفس تركيب قطار 1004