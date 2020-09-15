محكمة النقض تؤيد سجن صفوت الشريف 3 سنوات فى اتهامه بالكسب غير المشروع

قضت محكمة النقض برفض طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وتأييد الحكم.
كان صفوت الشريف وقد سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبى لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.
وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، فى 9 سبتمبر 2018 صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليون و49 ألف و794 جنيه، فى قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم
كانت محكمة النقض، ألغت فى وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
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