نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المعهد الفرنسي ووفد جامعة سنجور يزوران متحف رشيد الوطني في المقال التالي
وقال سعيد رخا مدير عام المتحف، إن الزيارة شملت القاعات المختلفة للمتحف، مشيرا إلى أن الوفد ابدى اعجابه بتلك الجولة المتميزة مؤكدين على أن زيارتهم جاءت نظرا للشغف بما يقدمه المتحف من ورش تدريبية وثقافية في مختلف المجالات والعمل على احياء الحرف التراثية، لتعريف الجمهور بما تتميز به مدينة رشيد. وعقب ذلك توجه الوفد إلى منزل الأمصيلى الأثري.
وأوضح احمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، أن قطاع المتاحف بالوزارة يعمل على تطوير اسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، كما أنه جاري تحديد مسار زيارة بالمتحف لذوي الإعاقة البصرية باستحدام العرض المكشوف الموجود بالحديقة المتحفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير المعهد الفرنسي ووفد جامعة سنجور يزوران متحف رشيد الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.