النائب حسانين توفيق: مصر تتعرض لحرب هاشتاجات بتصميم مخابراتى وتنفيذ إخوانى

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ المنتخب، أن مصر تتعرض لحرب "هاشتاجات" قذرة مصنوعة فى الخارج بواسطة أجهزة استخباراتية معادية لمصر، وتنفذ فى الداخل بواسطة جماعة الإخوان الإرهابية وعملائها ، موصحا أن الشعب المصرى كله يقف خلف القيادة السياسية المصرية، التى تواصل جهودها التنموية من أجل الدولة.





أضاف توفيق، فى تصريحات: "بدراسة هذه الهاشتاجات المشبوهة وطبيعة التفاعل بشأنها يتبين أن غالبية المدونين عليها والمتفاعلين معها من خارج مصر، ولهم انتماءات إخوانية بحتة او حتى من الموالين للجماعات الإرهابية ومعروف عنهم الشماتة فى استشهاد أبطالنا، وهو طبع إخوانى ثابت منذ سقوط نظام مرسى على يد الشعب المصرى قبل 7 سنوات". وأشار توفيق إلى أن هذه "الهاشتاجات" هى بمثابة تدخل واضح وصريح فى الشؤون الداخلية لمصر، فضلا عن كونها تعبر فقط عن الإخوان، ومن والاهم ومن ثم فإن التعامل معها باعتبارها أداة لقياس الرأى العام فى مصر أمرا خاطئ ومغرض فى نفس الوقت، مؤكدا أن الشعب المصرى كله خلف القيادة السياسية، ويدرك التحديات والمخاطر التى تمر بها الدولة جراء مثل هذه الأعمال، التى لفظها منذ زمن بعيد.

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