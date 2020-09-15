القوى العاملة: الإمارات تنهى قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول الانتهاء من العمل بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة.





وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، فى بيان صحفى، عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة أعلنت عن انتهاء العمل بقرار "حظر تأدية الأعمال التى تؤدى تحت أشعة الشمس وفى الأماكن المكشوفة اعتباراً من اليوم 15 سبتمبر الجارى".

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضى، حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفى الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وحتى الثالثة من بعد الظهر، وذلك للعام الخامس عشر على التوالى، بهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال خصوصا فى ظل ارتفاع درجات الحرارة فى أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف.

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الضوابط والإجراءات، فضلاً عن تنظيم الوزارة للعديد من الفعاليات بالتعاون مع شركائها لتجنيب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحرارى ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.