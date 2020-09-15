صور.. عضو أمناء الشيخ زايد يكرم رئيس الهيئة العربية للتصنيع لدوره الوطنى

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ووجه الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الشكر، على التكريم المقدم من مجلس الأمناء بمدينة الشيخ زايد، منوها لأهمية دعمه الدائم لخدمة المجتمع المدنى، حيث ستظل الهيئة داعم للخدمات المجتمعية وتساعد على تنمية المجتمعات.
وأبدى الفريق التراس إعجابه بمبادرة "فكرتك ثروتك" التى أطلقها ربيع البرديسى حيث أن المبادرة تهدف لمساعدة أصحاب الأفكار الجديدة وتقديم الحلول للمشاريع القائمة وتقديم دراسات الجدوى مجانا وتيسير الحصول على التمويلات اللازمة بالتعاون مع بعض البنوك.
وأشاد ربيع البرديسى، بالدور الوطنى للفريق التراس والذى ساعد بشكل كبير فى رفع الخدمات المجتمعية خلال الفترة الأخيرة، ورفع من مستوى الهيئة بشكل عام وخصوصا فى أثناء مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد التى اجتاحت البلاد.
وأكد البرديسى، أن الهيئة قامت بدور كبير تجاه الدولة فى المساعدة لحل مشكلة أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تصنيع العديد من المنتجات ورفع كفاءتها وقيمتها التنافسية فى الأسواق المحلية والعربية.
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