وفى الإنفوجراف التالى، يرصد موقع "دوت الخليج" تفاصيل إقامة معرض "أهلا بالمدارس". ومن المقرر أن يقام المعرض بأرض المعارض بمدينة نصر، ويوفر جميع المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسبة 20%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. عاد من جديد.. معرض أهلا بالمدارس يتحدى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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