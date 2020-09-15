محافظة القاهرة تطلق حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

يأتى ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وقال الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الشؤون الصحية فى محافظة القاهرة، إن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيى النساء والتوليد، وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية، ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.
وأضاف أن الحملة ستكون على مرحلتين، الأولى تبدأ يوم 20 وحتى يوم 24، وتشمل مناطق البساتين، والشرابية، وروض الفرج، والسلام ثانى، والمرج، وحلوان المقطم، والمرحلة الثانية تبدأ يوم 26 وحتى يوم 30 وتشمل مناطق مصر القديمة، والزاوية، والسلام أول، والخليفة، والمعصرة، ومنشاة ناصر، و15 مايو.
وذكر الدكتور محمد شوقى أن الحملة سوف تقدم خدمات توعية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل لدعم تقديم خدمات ومعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين فئات الجمهور، للوقاية من فيرس كورونا المستجد.
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