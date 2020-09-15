نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: اندلع صباح اليوم حريق في مبنى قيد الإنشاء من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد في وسط العاصمة اللبنانية.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. نفت الحكومة ما أثير من شائعات حول إغلاق المقاهي والكافيهات، موضحة أن ما أثير حول هذا الموضوع على صفحات السوشيال ميديا بلا أساس. أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء. استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2020. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. لبنان تحترق من جديد.. الحكومة تنفي إغلاق المقاهي والكافيهات.. ترامب يهدد إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.