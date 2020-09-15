أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، عن تشغيل خدمة جديدة بتشغيل قطاري 1008/1009 بعربات روسي درجة ثانية ذات تهوية دينماكية اعتبارا من 15/9/2020.
على ان يقوم قطار 1008 من القاهرة الساعة 23.15مساء يوم 15/9/2020 ويصل اسوان الساعة 12.30 ظهر اليوم التالي.
ويقوم قطار 1009 من أسوان الساعة 19.20 مساء يوم 16/9/2020 ويصل القاهرة الساعة 8.05 صباح اليوم التالي.
واعتبارا من 30/9/2020 يتم امتداد قطار اكسبريس 1004 القاهرة/ أسيوط الى اسوان حيث يقوم من القاهرة الساعة 9.30 صباحا يصل اسوان الساعة 23.10 في نفس اليوم.
واعتبارا من 1/10/2020 يقوم قطار 1005 من أسوان الساعة 11.30 صباحا ويصل القاهرة الساعة 12.05 من اليوم التالي بنفس تركيب قطار 1004.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: انطلاق قطار جديد بعربات روسي من القاهرة إلى أسوان.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.