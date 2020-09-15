نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمهات مصر"يشدد على الاهتمام بالكتاب المدرسي للاستغناء عن الكتب الخارجية باهظة الثمن في المقال التالي
وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، أن الكتب الخارجية أحد الأعباء المادية التي يتعرض لها وتواجه أولياء الأمور في مراحل التعليم المختلفة، نظرا لضعف مستوي الكتاب المدرسي وغياب الشرح الكافي والمبسط وغياب النماذج والتدريبات الكافية علي الإمتحانات.
ورصد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، من خلال أولياء الأمور، أرتفاع أسعار الكتب الخارجية لطلاب المرحلة الثانوية خاصة للغات، وكذلك أرتفاع أسعار الكتب الخارجية لطلاب المرحلتي الإبتدائية والإعدادية لغات أكثر من العربي.
وشددت عبير علي ضرورة الأهتمام بالكتاب المدرسي والتركيز علي وضع نماذج وتدريبات كافية، بشرح وطريقة بسيطة حتي يتم الأستغناء عن الكتب الخارجية لرفع العبء المادي عن أولياء الأمور.
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